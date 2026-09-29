Bancali usati e nuovi
Sanita'

Várhelyi: “Priorità dell’Europa sono accesso, sicurezza forniture e capacità produttiva farmaceutiche”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Accesso, sicurezza delle forniture e capacità produttiva europea sono elementi essenziali di una politica farmaceutica realmente al servizio dei cittadini”. Così il commissario Ue alla Salute, Olivér Várhelyi, in un videomessaggio inviato per la presentazione – oggi a Roma – dell’XI Rapporto dell’Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia, l’associazione delle imprese dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia, realizzato con il contributo di Nomisma e Teha Group. 

“Il nostro obiettivo è chiaro”, ha affermato Várhelyi: “Garantire a tutti i pazienti europei l’accesso ai farmaci di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno e a prezzi accessibili. Equivalenti, biosimilari e farmaci fuori brevetto sono fondamentali per ampliare le opzioni terapeutiche e assicurare la sostenibilità dei sistemi sanitari”, ha sottolineato. “Con la riforma della legislazione farmaceutica europea – ha spiegato – vogliamo semplificare i processi regolatori e favorire un più rapido ingresso sul mercato dei medicinali. Allo stesso tempo, attraverso il Critical Medicines Act puntiamo a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e la resilienza delle filiere, superando una logica basata esclusivamente sul prezzo”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ipertensione e demenza vascolare, nuove prospettive di cura da studio italiano

23 Gennaio 2024

IL COLORE TERREO DELL’AMIANTO – editoriale del Direttore Ruggero Alcanterini

25 Giugno 2018
Streptococco

Streptococco, istruzioni per l’uso. Quanto è pericoloso e come diagnosticarlo correttamente

9 Maggio 2024

Nel sistema immunitario la ‘regia’ della memoria e dei ricordi: lo studio

15 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno