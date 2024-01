Valanga in val Formazza, forse 2 scialpinisti coinvolti

(Adnkronos) – Soccorsi in azione per una valanga nella zona del lago del Toggia in Val Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Dalle primissime informazioni una chiamata al numero di emergenza ha lanciato l'allarme e sembra che due scialpinisti siano rimasti coinvolti. Sul posto il Soccorso alpino piemontese sta intervenendo ed è stato attivato anche l'elisoccorso. L'intervento, a quanto si apprende, è reso difficile dal forte vento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

