Vaccini, Quintavalle (Asl Rm1): “Anti-Hpv anche in Case di comunità e truck itineranti”

(Adnkronos) – “Sono circa 200 i ceppi dell’Hpv, comunemente noto come papillomavirus umano. Alcuni sono ad alto rischio perché possono provocare, sia nell’uomo sia nella donna, lesioni che nei casi più gravi evolvono in tumori, come il carcinoma della cervice uterina”. Così Giuseppe Quintavalle, direttore generale Asl Roma 1, illustra le iniziative messe in campo per contrastare l’infezione da Hpv. “Per contribuire all’eradicazione del tumore alla cervice – spiega – la Regione Lazio è fortemente impegnata nella promozione della vaccinazione e delle campagne di prevenzione primaria rivolte alle scuole, ai giovani, alle donne e, soprattutto, ai ragazzi. Per vaccinarsi è sufficiente rivolgersi alla propria Asl, nei consultori o nei centri vaccinali. Nella Asl Roma 1 somministriamo il vaccino anche nelle Case di comunità e attraverso truck itineranti”. (AUDIO)

È attivo “un piano di prevenzione gratuito per la fascia di età compresa tra gli 11 e i 26 anni – prosegue Quintavalle – La Regione Lazio ha avviato una campagna molto importante con l’obiettivo di eradicare il carcinoma della cervice uterina, come già avvenuto in alcuni Paesi del Nord Europa, dove una copertura vaccinale del 70-75% della popolazione ha consentito di raggiungere questo traguardo. La vaccinazione riduce in maniera significativa il rischio di sviluppare” sia lesioni precancerose sia tumori correlati al virus. Quintavalle ricorda inoltre che, “se nella donna le lesioni possono evolvere in carcinoma della cervice uterina, nell’uomo l’Hpv è associato anche a tumori della lingua e della laringe. L’infezione – ricorda – si trasmette prevalentemente per via sessuale: gli uomini tendono ancora a sottovalutare questo rischio”. (VIDEO)

Tra le iniziative promosse dalla Asl Roma 1 figurano anche “campagne di informazione negli istituti scolastici e nei consultori – precisa Quintavalle – Abbiamo inoltre attivato il truck – un camper che, una volta aperto, si trasforma in un vero e proprio poliambulatorio ò per portare la vaccinazione anche nelle aree più periferiche e disagiate del territorio. Disponiamo inoltre del Centro Samifo, un importante centro regionale dedicato all’assistenza sanitaria dei migranti, dove organizziamo sedute vaccinali gratuite a loro dedicate”. Infine, “la Regione Lazio promuove anche open day durante i quali le Asl offrono gratuitamente il vaccino a tutti coloro che ne fanno richiesta. È una campagna fondamentale. La Asl Roma 1 – puntualizza- ha quasi raddoppiato il numero delle vaccinazioni effettuate, ma vogliamo crescere ancora, perché il vaccino rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione dei tumori correlati all’Hpv, anche per chi ha già avuto una lesione”.

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