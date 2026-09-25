Va in ospedale con forti dolori e due ore dopo diventa mamma: la storia di Anna Wolfe, che non sapeva di essere incinta

(Adnkronos) – È diventata mamma inaspettatamente, esattamente due ore dopo essere stata trasferita in ospedale per “dolori atroci”. Arriva dagli Stati Uniti la storia di Anna Wolfe, originaria del Missouri, che ha dato alla luce la sua bambina senza sapere di essere incinta.

Come racconta People, la donna era tranquillamente a casa quando, una sera dello scorso agosto, intorno alla mezzanotte, ha cominciato ad avere dei dolori. Avendo già avuto in precedenza dei problemi di salute, ha pensato potesse trattarsi di problemi di appendicite o di una infezione renale. Così, è andata in ospedale e intorno alle 4 del mattino è arrivata la notizia che le ha cambiato la vita: aspettava un figlio ed era in travaglio.

“Hanno fatto degli esami e mi hanno detto: ‘In realtà, è in travaglio’. Io ho risposto: ‘Ma Non sono incinta’, e loro hanno ribattuto: ‘Beh, è incinta ed è in travaglio'”, ha raccontato la Wolfe a Fox 10 News, come riporta People. Due ore dopo quel malore, Anna era diventata mamma. “Non mi sembrava nemmeno mia”, ha aggiunto. Wolfe ha vissuto una cosiddetta “gravidanza

criptica”, una condizione per la quale una donna può essere incinta senza rendersene conto. Varun Sankuratri, ginecologo presso il Mercy Springfield, ha spiegato ai media americani che si tratta di un fenomeno estremamente raro.

“Ogni gravidanza è diversa”, ha affermato. “Il corpo di ogni donna è diverso. Alcune condizioni mediche possono influire sull’evidenza della pancia. I bambini possono essere più o meno grandi. Credo sia importante ascoltare le sensazioni del proprio corpo e, in caso di preoccupazione, è piuttosto semplice fare un controllo per togliersi ogni dubbio”, ha sottolineato. Ripensando agli ultimi mesi, Wolfe ha ricordato molti momenti in cui si sentiva malata ma continuava ad avere il ciclo mestruale.

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