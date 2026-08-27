Usa-Russia, Trump: “Ho parlato con Putin, non attaccherà alcun Paese della Nato”

(Adnkronos) – Donald Trump ha assicurato che ”Putin non attaccherà un territorio della Nato”, spiegando di aver avuto ”buoni colloqui” con il leader russo. Parlando alla Casa Bianca, il presidente americano ha ridimensionato anche le preoccupazioni sorte dopo la visita a Mosca del direttore della Cia, John Ratcliffe, che martedì ha incontrato il capo dell’intelligence russa Sergey Naryshkin.

Secondo vari media, l’obiettivo del viaggio sarebbe stato quello di avvertire il Cremlino di non colpire un Paese dell’Alleanza Atlantica. Trump ha, però, smentito questa ricostruzione, dichiarando ad Axios che Ratcliffe non ha trasmesso alcun messaggio di questo tipo.

Il presidente ha definito la missione del direttore Cia ”un normale impegno di lavoro”, criticando la copertura mediatica dell’episodio. Ha ricordato che Ratcliffe incontra regolarmente la sua controparte russa, ”una volta ogni sei mesi o una volta all’anno”, e che tra i due c’è ”un ottimo rapporto”.

”Non c’è stato alcun avvertimento e non c’era nulla di insolito”, ha ribadito Trump, respingendo l’idea di tensioni imminenti tra Washington, Mosca e la Nato.

Donald Trump ha dichiarato che ”lo Stretto è aperto” e che gli Stati Uniti ”ne hanno il controllo”, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Il presidente americano ha ribadito la piena operatività del passaggio strategico e la capacità di Washington di garantirne la sicurezza. Trump ha aggiunto che ”l’Iran è in gravi difficoltà”, sostenendo che il Paese ”non paga le sue truppe” e che la situazione interna starebbe peggiorando. Un messaggio che si inserisce nel quadro delle tensioni sullo Stretto di Hormuz, nodo cruciale per la navigazione e il traffico energetico globale.

Il presidente Usa ha reso noto di aver contattato il Nepal dopo la devastante inondazione, assicurando che gli Stati Uniti hanno offerto “tutto l’aiuto di cui hanno bisogno”. Trump ha definito l’evento “una tragedia”, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca. Le parole di Trump arrivano mentre la comunità internazionale monitora la situazione nel Paese, colpito da piogge torrenziali e frane. Washington, ha ribadito il presidente, è pronta a fornire supporto immediato alle autorità nepalesi.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)