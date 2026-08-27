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Ponza, trovato in mare il cadavere di un uomo con maschera e pinne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
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(Adnkronos) – E’ stato ritrovato nella mattinata di oggi, giovedì 27 agosto, al largo di Punta Papa a Ponza il cadavere di un uomo non ancora identificato. A notare il corpo, con ancora indosso maschera e pinne, sono state alcune persone in barca. Sul posto gli uomini della guardia costiera di Gaeta. Al vaglio le denunce di scomparsa. Nei prossimi giorni l’autopsia chiarirà le cause del decesso. 

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