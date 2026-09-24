Università, Schiesaro (Scuola Normale Pisa): “Ampliare talenti che partecipano a esperienza universitaria”

(Adnkronos) – “Riaffermiamo il nostro impegno come istituzioni ad ampliare il bacino dei talenti, il bacino delle persone che fanno domanda e che vogliono partecipare all’esperienza universitaria”. Lo ha detto Alessandro Schiesaro, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, intervenendo al convegno per la giornata conclusiva di Merita, che si è svolto questa mattina presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sul nuovo accordo nell’ambito del progetto MeMo – Merito e Mobilità Sociale. “Oggi è un momento importante perché questa esperienza, che va avanti da molti anni, si struttura per un tempo indeterminato in sostanza, accoglie un nuovo partner molto importante, l’Università Bocconi”, ha aggiunto Schiesaro.

L’accordo punta a dare continuità e rafforzare la collaborazione tra le istituzioni coinvolte nel progetto di orientamento rivolto a studenti e studentesse con genitori non laureati, con l’obiettivo di intercettare e sostenere talenti che altrimenti potrebbero non prendere in considerazione un percorso universitario. Un’efficacia testimoniata, secondo Schiesaro, anche dai risultati raggiunti da MeMo. “A 95 su 100 tra i ragazzi che hanno partecipato a MeMo poi effettivamente a un anno dalla partecipazione si iscrivono all’università – ha osservato Schiesaro – A me sembra un dato che dimostra l’efficacia del progetto ed è il motivo per cui non abbiamo avuto esitazioni nel proseguirlo e nel rafforzarlo”.

“Certamente dal 95% si può anche migliorare, però è già un dato estremamente positivo”, ha aggiunto Schiesaro, sottolineando che l’obiettivo è intervenire a livello di sistema nazionale. “Noi questo lo facciamo per il sistema nazionale”, ha spiegato, ricordando che per le scuole superiori come la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore “i numeri ovviamente sono diversi”. Schiesaro ha quindi richiamato anche le iniziative messe in campo dalla Normale per ampliare l’accesso. “Quest’anno la Normale ha anche messo in campo altre azioni molto concrete, per esempio aumentando molto le borse di studio che noi concediamo, oltre al vitto e all’alloggio gratuito, proprio per eliminare qualunque ostacolo a monte rispetto alla partecipazione al concorso per la Scuola Normale. È chiaro – ha concluso – che su quella strada si può fare ancora di più”.

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