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Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “10 anni dopo accademia e istituzioni unite per Regeni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Oggi, purtroppo, celebriamo i dieci anni della scomparsa di Giulio Regeni, un evento fondamentale per potere tenere sempre vivo il ricordo ed evidenziare il ruolo dell’università in questa dialettica e dinamica. È un evento per noi molto importante, che ha coinvolto una pluralità di persone all’interno del mondo accademico e del mondo istituzionale”. A dirlo Nathan Levialdi Ghiron, Rettore Università degli Studi di Roma Tor Vergata, all’iniziativa nazionale Le Università per Giulio Regeni, organizzata all’Auditorium Ennio Morricone dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata nella Macroarea di Lettere e filosofia e promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore, a cui l’ateneo ha aderito.  

“È bene che nei giovani sia sempre vivo il ricordo per comprendere bene gli eventi drammatici che hanno caratterizzato anche la nostra epoca. Pertanto, è fondamentale portare avanti questo tipo di eventi, soprattutto coinvolgendo non solo studenti, ma aprendoli alla società civile in generale”, conclude. 

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