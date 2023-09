Una notte stellata a Fiumicino Chef creano la ricetta dell’anno per il Comune 

Fiumicino

Il 28 alle 18.00 allo stabilimento balneare Il Riviera di Fregene ci svolgerà “Chef di notte. Una ricetta stellata per”, evento enogastronomico per la promozione dei prodotti tipici del territorio. Un’iniziativa realizzata grazie al contributo di Arsial e organizzata dal Comune diche prevede una serie di proposte degli chef locali che realizzeranno ricette innovative utilizzando i prodotti tipici del territorio, come la mandorla di Maccarese, la tellina di Fregene e Passoscuro, la carota di Maccarese e pinolo di Fregene. Gli chef proporranno le proprie alchimie per realizzare il piatto dell’anno. Le creazioni verranno assaggiate da una giuria popolare e una di esperti e comunicatori del settore. Le ricette saranno donate alla città per essere riproducibili e verranno raccolte in una pubblicazione divulgativa. A ogni piatto verrà abbinato un vino o una birra locale dalle aziende del territorio, la serata si concluderà con la premiazione del vincitore. Durante l’evento ci sarà anche intrattenimento musicale, una serata tra buon cibo, prodotti tipici e grandi esperti gratuita per la cittadinanza. L’iniziativa servirà per promuovere le tipicità del territorio e valorizzare cibo e bevande tipiche laziali coniugando innovazione, ricerca enogastronomica, eccellenze del territorio e professionalità.