UN TORO MALANDATO IN VISTA DEL DERBY, IERI RIUNIONE DEGLI STATI GENERALI GRANATA

Nel calcio vince chi segna ed il Toro targato 2022/23 ha una vera e propria allergia al gol. I numeri sono impietosi e rendono perfettamente idea di come manchi come l’ossigeno un attaccante di razza che sappia buttarla dentro.

Nelle nove partite disputate fin qui i granata hanno prodotto tanto, andando alla conclusione ben 115 volte di cui 38 in porta ma il bottino di gol è misero: solo 8 gol fatti e ben 11 subiti.

Che il Toro potesse avere problemi in attacco lo diciamo da agosto ed è la sensazione che quasi tutti gli addetti ai lavori avevano, soprattutto per non aver rimpiazzato uno dei più prolifici attaccanti della storia granata.

Per di più affidarsi solo ed esclusivamente a Tony Sanabria e Pellegri equivaleva più o meno a come tentare la roulette russa con un colpo sì ed uno no, praticamente un suicidio quasi sicuro. Numeri alla mano Sanabria in tutta la sua carriera è andato in doppia cifra solo una stagione nella Liga Spagnola (13 gol), non proprio famosa per le difese rocciose mentre in Serie A il suo bottino massimo è stato di 8 gol.

Pellegri è sì giovane ma sempre fermo “ai box” per continui infortuni e comunque neanche lui è propriamente un cecchino infallibile. A gennaio urge intervenire sul mercato e forse chiedersi definitivamente se Milinkovic Savic sia in grado di ricoprire il ruolo di titolare della porta. Sul gol di ieri il portierone serbo non è esente da colpe, partito in notevole ritardo con poca spinta sulle gambe e peraltro anche con postura all’indietro errata per poter intervenire correttamente e spingere quindi lateralmente.

Sabato si giocherà il derby contro una Juve quanto mai in difficoltà ma bisognosa di fare risultato, per il Toro un’occasione ghiotta per provare a vincere sul serio un derby (il Torino di Urbano Cairo ha la peggior media punti contro i bianconeri della storia granata).

Nel caso di sconfitta la situazione può diventare preoccupante. Il Toro ha fin qui vinto solo contro le neopromosse e strappato un pareggio contro la Lazio. Le neopromosse stanno comunque giocando un ottimo calcio e stanno risalendo in classifica (soprattutto il Monza) per cui in caso di sconfitta, i granata si ritroverebbero pericolosamente invischiati nella lotta salvezza.

CONGRESSO DEGLI STATI GENERALI GRANATA

Subito dopo la partita contro l’Empoli si è tenuto presso l’Hotel Gallia di Pianezza il primo congresso degli Stati Generali del Tifo Granata. Questo gruppo è nato dopo la famosa lite Juric Vagnati e raduna alcune delle tifoserie che sognano e vogliono un Toro diverso, quello vero. Unione di intenti nel chiedere con forza la riapertura del Filadelfia alla sua gente.

Ci si aspetta ora un coinvolgimento della curva granata per poter intraprendere iniziative che servano per dare voce alle proteste contro una Presidenza che di gioie neanche una, ma cui si imputa maggiormente la perdita di quella identità che contraddistingueva il Toro da dalle altre società.

Davanti a circa 200 partecipanti oltre alla diretta streaming sul canale di Osservatorio Granata sono intervenuti tutti gli interpreti dell’iniziativa, su tutti l’Avvocato Marengo che ha posto il problema di coinvolgere i più giovani per poter unire le forze per un obbiettivo comune. Non sono mancate però le osservazioni da parte di qualche tifoso su una mancanza di proposte concrete ma ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un progetto che serva per aprire un nuovo ciclo ed uno spiraglio di luce nuova. Il Toro si merita ben altro.

