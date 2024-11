Raffaella Scuotto sbotta sui social, dopo il silenzio l’avvertimento che sconvolge: “Tante persone devono…”

Raffaella Scuotto ha fatto un annuncio che ha spiazzato non poco, nessuno si immaginava parole tanto dure da lei.

Raffaella Scuotto ha letteralmente sbottato sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci ha abituati da sempre a una comunicazione ben diversa sul suo profilo, ma questa volta ha perso la pazienza. Le sue parole suonano come un avvertimento che ha spiazzato non poco.

Mentre continua il silenzio sulla sua situazione che Brando, che qualche giorno fa è stato a Napoli – probabilmente per farle una sorpresa – tant’è che sarebbero stati avvistati assieme in più occasioni, adesso è arrivato questo messaggio molto forte e diretto.

Raffaella Scuotto, il messaggio inaspettato che spiazza tutti

Raffaella Scuotto è molto attiva sui social, dal suo profilo da quando ha lasciato Uomini e Donne ha avviato una vera e propria attività da influencer, ma in un modo molto semplice, che rispecchia il suo essere una ragazza acqua e sapone. Poi pubblicava molte immagini con Brando e adesso dopo il silenzio su di lui è arrivato un messaggio che sembra essere un avvertimento.

Come si vede dalla foto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in una delle sue storie Instagram ha scritto: “Tante persone devono ringraziare la mia pazienza perché se parlassi io, sapete quanti castelli cadrebbero?“. Una frase piuttosto ambigua, che non si comprende bene a chi sia rivolta. C’è chi ha pensato subito a Brando, ma considerato il recente incontro a Napoli appare strano.

Negli ultimi tempi tanti volti della televisione stanno dicendo o scrivendo cose molto simili, ognuno lascia intendere di essere a conoscenza di “segreti” piuttosto sconvolgenti. Lo abbiamo visto ora al Grande Fratello con la vicenda di Francesca Petagna, dove in tanti si sono fatti avanti dicendo che se parlassero, crollerebbero “castelli”. Adesso è stata la volta di Raffaella Scuotto, che però non si comprende davvero a chi si riferisca.

Magari il messaggio non è per Brando ma verso qualcuno che ha parlato di loro e della loro relazione, ad ogni modo sembra che l’ex corteggiatrice sia a conoscenza di qualcosa che se dovesse dire potrebbe essere un problema per qualcuno. Parole che hanno incuriosito non poco i suoi followers, che le hanno chiesto delucidazioni sul messaggio scritto. Non è detto che tra qualche giorno non decida di spiegare a cosa si riferiva, staremo a vedere.