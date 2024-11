Uomini e Donne Maria perde la pazienza con il tronista e lo caccia: “Non provocarmi”

La padrona di casa, che raramente interviene nelle dinamiche del programma, si è rivolta così al tronista di Uomini e Donne.

La registrazione del 19 novembre 2024 di Uomini e Donne si è rivelata esplosiva, con eventi che hanno tenuto gli spettatori incollati allo schermo.

Alessio Pecorelli, uno dei tronisti più seguiti della stagione, ha abbandonato il programma in circostanze alquanto turbolente. Secondo quanto riportato da un utente sui social media, noto come “opinionistapp”, e confermato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la decisione di Alessio di lasciare lo show è stata preceduta da un confronto acceso con Maria De Filippi. La conduttrice avrebbe esortato il tronista a non provocarla ulteriormente, evidenziando come nessuna delle corteggiatrici fosse rimasta interessata a lui dopo una serie di segnalazioni.

Uomini e Donne, tronista lascia il programma

La padrona di casa Maria De Filippi, dove aver constatato da una parte l’assenza di corteggiatrici e dall’altro un atteggiamento irriverente di Alessio, ha chiosato: “Alessio non provocarmi che poi io ti devo rispondere, fai prima ad andartene tanto corteggiatrici non te ne sono rimaste”. Parallelamente alle vicende di Alessio Pecorelli, un altro colpo di scena ha riguardato Mario Cusitore. Quest’ultimo ha preso la decisione sorprendente di abbandonare il programma spontaneamente. Le sue motivazioni? Una mancanza totale di attrazione verso le dame presenti nello studio. Questa mossa inaspettata ha aggiunto ulteriore dinamismo a una puntata già carica di emozioni forti.

Nel Trono Over, invece, l’atmosfera si è riscaldata grazie alla storia tra Gemma Galgani e Fabio. Dopo un periodo di conoscenza reciproca, i due hanno condiviso un bacio appassionato che ha culminato in una dichiarazione d’amore da parte dell’uomo. Tuttavia, non tutto sembra andare per il verso giusto; Gemma ha espresso delle perplessità riguardanti la loro intimità o meglio la mancanza della stessa lamentando che Fabio non sembra interessato a consumare la loro relazione.

In mezzo a queste vicende cariche d’intensità emotiva c’è sempre spazio per l’ironia grazie alla presenza indimenticabile di Tina Cipollari. La storica opinionista del programma non ha perso occasione per commentare gli eventi con il suo stile unico e tagliente. In particolare, l’introduzione del viagra in studio durante le discussioni sul rapporto tra Gemma e Fabio ha offerto momenti esilaranti agli spettatori.

Anche Prasanna è stato presente durante questa registrazione ricca d’avvenimenti sorprendenti ed emozionanti. Sebbene i dettagli specifici del suo coinvolgimento non siano stati divulgati nelle anticipazioni disponibili al momento della scrittura dell’articolo, la sua partecipazione aggiunge ulteriore interesse alla puntata.