Antonella Clerici stravolge il look: via i ricci, ecco cosa ha fatto ai capelli – Video

Antonella Clerici stravolge il look e dice addio ai ricci: la conduttrice Rai spiazza tutti così. Ecco cosa ha fatto ai capelli.

Protagonista indiscussa della televisione italiana da anni, Antonella Clerici ha sempre mantenuto più o meno la stessa immagine sfoggiando capelli biondi e non rinunciando mai ai suoi ricci che rappresentano un tratto distintivo della sua immagine. Sono trascorsi anni da quando la conduttrice ha debuttato sul piccolo schermo e, pur rinnovando periodicamente il look, non ha mai rinunciato al proprio stile.

Anche dopo essersi concessa una pausa dalla tv in seguito alla scelta di lasciare la conduzione de La prova del cuoco, la Clerici è tornata sul piccole schermo con il medesimo look che sfoggia sia nelle trasmissioni quotidiane che in quelle in prima serata. Stavolta, però, anche per la nuova edizione di The Voice kids, ha deciso di cambiare leggermente sfoggiando una pettinatura un po’ diversa.

Look Antonella Clerici: ecco cosa ha fatto ai capelli

Nessun cambiamento drastico per Antonella Clerici che ha scelto di mantenere la lunghezza dei capelli, il biondo pur sfoggiando una tonalità più chiara. Tuttavia, almeno per una volta, la conduttrice ha scelto di rinunciare ai capelli ricci per una piega più morbida e liscia.

“Che biondo che mi hai fatto, oggi liscia”, dice Antonella mentre tra i capelli ci sono ancora le mani della sua hair stylist. Guardandosi allo specchio, Antonellina, come la chiamano i fan, ammette di piacersi con il nuovo biondo e la piega liscia. Sia con i capelli ricci che lisci, la Clerici resta una delle conduttrici più amate dal pubblico che risponde sempre presente ogni volta che va in onda un suo programma.

Oltre ad essere seguitissima con “E sempre mezzogiorno”, anche The voice kids, tornato in onda con una nuova edizione, non ha deluso le aspettative dei telespettatori. Musica, ironia e divertimento sono gli ingredienti principali del talent show di Raiuno al cui successo contribuiscono anche Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio che sono i coach a cui è affidato il compito di formare le squadre.

Il nuovo look che la Clerici potrebbe sfoggiare anche in una delle prossime puntate di The voice kids, dunque, piace davvero tanto ai telespettatori che di lei amano non solo l’indiscutibile talento e la professionalità, ma anche la semplicità, l’umiltà e la genuinità con cui si rapporta a tutti.