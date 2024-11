Ballando Milly Carlucci convoca la coppia in gara e dà l’annuncio: “Ecco chi ti sostituisce”

Milly Carlucci ha comunicato alla coppia concorrente di Ballando con le Stelle la sostituzione che avverrà nella prossima puntata.

La prossima puntata di Ballando con le stelle si preannuncia come un momento cruciale per diverse coppie del programma, alcune delle quali si trovano già a dover affrontare la tensione dello spareggio.

Tra queste, spicca la coppia formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, che nelle ultime ore hanno finalmente chiarito i dubbi sul loro possibile ritiro dalla competizione. La decisione arriva dopo una settimana particolarmente impegnativa, segnata non solo dalle prove in sala ma anche da momenti di incertezza e riflessione.

Ballando, la decisione su Anastasia Kuzmina

Il programma non mette alla prova solo le abilità artistiche dei concorrenti ma anche la loro resistenza fisica. Gli infortuni, purtroppo, sono all’ordine del giorno e possono avere ripercussioni significative sulle performance. Un episodio emblematico è quello che ha visto protagonista Anastasia Kuzmina durante una performance con Francesco Paolantoni. Una caduta accidentale causata da un maldestro appoggio del piede da parte del comico ha messo a dura prova la ballerina professionista, tanto da costringerla ad apparire successivamente con delle stampelle.

Nonostante l’infortunio, il duo non ha interrotto la propria esibizione dimostrando grande professionalità e determinazione. Tuttavia, l’incidente ha imposto una riflessione sulla partecipazione futura di Anastasia Kuzmina al programma. In vista della prossima diretta, Milly Carlucci ha preso provvedimenti convocando sia la ballerina che il concorrente Francesco Paolantoni per discutere della situazione. La soluzione trovata dalla produzione vede l’intervento di Giovanni Pernice, già impegnato nel programma insieme a Bianca Guaccero. Il ballerino professionista si dividerà tra i due impegni per supportare Paolantoni nelle prove in attesa che Kuzmina possa riprendersi completamente dall’infortunio.

L’arrivo di Giovanni Pernice nella coppia formata da Paolantoni e Kuzmina introduce una dinamica insolita ma potenzialmente ricca di insegnamenti per il comico. “Lui proverà… ma sarà una sala prove a tre”, ha annunciato Milly Carlucci durante uno degli ultimi incontri con i concorrenti del dance show di Rai 1. L’intenzione è quella di creare un ambiente collaborativo dove Pernice possa trasmettere la sua esperienza e tecnica a Paolantoni sotto l’attenta guida di Kuzmina.

La conduttrice ha poi aggiunto con un pizzico d’ironia: “Caro Paolantoni, quando sarai uscito dalle grinfie di Pernice saprai cos’è la sofferenza e potrai interpretare il tango”. Questa dichiarazione sottolinea non solo le aspettative elevate nei confronti dell’impegno richiesto ai concorrenti ma anche lo spirito positivo che caratterizza lo show televisivo.