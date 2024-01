Un San Valentino per tutti al Teatro Studio 8

Un “ San Valentino” speciale – una data da ricordare, quella in programma il 14 febbraio alle ore 20,30 al Teatro Studio 8 di Nettuno. Una cena-spettacolo per celebrare l’universalità dell’amore intersessuale e dell’accettazione familiare in tutte le sue espressioni, per contribuire all’evoluzione culturale e sociale della collettività. Uno sguardo tenero rivolto alle nostre esistenze per sviluppare quei concetti di amore, di bene e affetto, dove un bacio, una carezza, un sorriso ed un abbraccio non dovrebbero mai essere limitati, a cominciare dalla famiglia, dai fratelli, dai genitori, dai nonni e amici.

Un San Valentino per tutti, ove ciò che importa è solo l’emozione delle nostre anime, della complicità, del lasciarsi trasportare per scoprire e riscoprire, giocare e divertirsi, per aggregare persone, senza distinzione di razza, colore, sesso – nel segno di quella parola magica che dipinge quotidianamente le pagine della nostra vita: “AMORE”.

Un progetto, dal nome “Noi Ci Siamo”, ideato da Francesco Ruggirello, vice presidente dell’Ass. Liberi Teatranti & Teatranti a.p.s., che intende promuovere sane relazioni al di là di ideologie, credenze e stereotipi culturali e sociali, per valorizzare l’essere umano come tale e non come lo si vuol far apparire, libero di esprimersi, favorendone ogni processo di inclusione per prevenire discriminazioni.

Un evento in cui l’arte, il buon cibo ed il piacere di stare insieme si fonderanno per offrire tre differenti suggestioni per un San Valentino unico, gustoso e soprattutto fresco e divertente, in cui a farla da padrone saranno l’allegria e la comicità di due grandi ospiti: “Federico Melis” (attore/cabarettista) e “Chantal Lee Rose” (Drag Queen Performer”.

Per prenotare il vostro tavolo chiamare il n. Tel. ☎️3513555384

Anticipo pari al 50% in fase di prenotazione – _entro e non oltre il 10 febbraio._

*La Prenotazione è obbligatoria*

Posti limitati!

Teatro Studio 8

via Nettuno Velletri, n°8

N E T T U N O