Ue, Pichetto “Invidivuate misure su flessibilità, importante ci sia nucleare”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono già state individuate alcune potenziali

misure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di intervento

indicati dalla Commissione europea. Sono in corso gli

approfondimenti necessari sugli aspetti tecnici e

sull’ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento ai

profili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente le

opportunità offerte dalla nuova clausola per l’energia”. Lo

dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,

Gilberto Pichetto Fratin, commentando le indicazioni operative

pubblicate dalla Commissione Ue. “Ritengo inoltre importante il

fatto che la Commissione europea abbia esplicitamente incluso gli

investimenti sul nucleare tra quelli che possono rientrare

nell’ambito delle misure finanziabili. E’ un riconoscimento

significativo della rilevanza che il nucleare può avere nel

rafforzamento della sicurezza e della resilienza del sistema

energetico europeo e nel percorso di transizione energetica”,

prosegue Pichetto. “L’Italia sta lavorando per cogliere, con

concretezza e responsabilità, tutte le opportunità che questo

nuovo quadro europeo può offrire”, conclude il ministro.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –