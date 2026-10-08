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Ue, Giorgetti “Ampio dibattito sulla nostra proposta, siamo fiduciosi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Ottobre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi, nel corso dell’eurogruppo a Lussemburgo, un ampio dibattito sulle ricadute negative sui conti pubblici causate dall’inflazione che ha superato ampiamente le stime previste. La proposta italiana presentata dal ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha ricevuto numerosi consensi, al netto delle tradizionali perplessità dei Paesi ‘frugali’ . “Alla Commissione – dice Giorgetti – abbiamo chiesto un’ulteriore riflessione sulla questione al fine di una corretta interpretazione dei fattori rilevanti per il rispetto dell’attuale patto di stabilità. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno, con gli opportuni approfondimenti e le adeguate forme, trovare la corretta interpretazione delle regole anche all’interno della clausola energia già approvata con decisioni coerenti con la sostenibilità della finanza pubblica”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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