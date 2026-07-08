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Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
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(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del vertice della Nato ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega Palazzo Chigi, “è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura”. La premier ha inoltre “confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi”. 

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