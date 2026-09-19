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Udinese-Cagliari 0-1, Maldini lancia i sardi in testa alla classifica. Bologna-Torino 1-1

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Il Cagliari batte anche l’Udinese in trasferta, in uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A, e vola in testa alla classifica. A regalare il momentaneo primato in campionato ai sardi (per ora a 12 punti insieme a Inter e Roma, che si affronteranno nel big match di oggi, sabato 19 settembre, alle 18), il gol di Daniel Maldini al 54′. L’attaccante rossoblù, bravo a sfruttare un’incertezza friulana sull’asse Miller-Kabasele, firma l’1-0 al Bluenergy Stadium. 

Nell’altra partita delle 15 del sabato, il Toro va sotto, reagisce e conquista un punto prezioso in trasferta contro il Bologna. Al Dall’Ara, finisce 1-1 tra la squadra di Ignazio Abate e i rossoblù, passati in vantaggio al 14′ con il gol di Bernardeschi. A firmare il pari è Kulenovic, favorito da un brutto errore di Skorupski al 77′. 

Il Bologna sale al momento al quartultimo posto in classifica, a quota 2 punti. Il Toro è invece quattordicesimo, con 4 punti. 

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