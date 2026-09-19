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Serie A, oggi Roma-Inter – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, sabato 19 settembre, si gioca Roma-Inter. All’Olimpico sarà scontro tra prime della classe, con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chivu nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno, con 12 punti raccolti nelle prime quattro partite di campionato. Calcio d’inizio alle 18. 

Dove vedere Roma-Inter? La gara sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

L’Inter tornerà in campo sabato 10 ottobre alle 18, a San Siro contro il Parma. La squadra di Gasperini affronterà invece il Como al Sinigaglia domenica 11 ottobre alle 12:30 

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