Ucraina-Russia, ancora droni contro Kiev: palazzo incendiato

(Adnkronos) – Almeno due persone sono rimaste ferite nelle ultime ore a Kiev a causa di un nuovo attacco con droni attribuito alla Russia. Nella notte il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha riferito di un impatto che ha interessato i piani alti di un palazzo, innescando un incendio. "A causa dell'attacco nemico contro la capitale si è registrata la distruzione parziale di edifici residenziali: un palazzo di molti piani nel distretto di Solomianskyi e una casa privata a Darnytskyi – ha denunciato via Telegram il sindaco di Kiev – I medici hanno disposto il ricovero di una persona residente in un grattacielo rimasta ferita e un'altra persona è stata assistita sul posto". Secondo le notizie delle autorità di Kiev, sul grattacielo nella zona sudoccidentale della città sarebbero finiti frammenti di un drone abbattuto. Un giornalista dell'agenzia Dpa ha confermato che nelle scorse ore a Kiev sono state avvertite esplosioni provocate dall'attività della contraerea. E sono tornate a suonare le sirene per l'allarme antiaereo nella capitale e in altre regioni ucraine. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

