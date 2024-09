Ucraina, Mattarella “Pace non sia sottomissione a prepotenza”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ringrazia la Germania per il sostegno così forte all’Ucraina. Siamo al ricerca di una conclusione di questa avventura sconsiderata della Russia, nella speranza che si possano trovare spiragli di negoziati di pace. Ma la pace non vuol dire sottomissione alla prepotenza. Per questo aiutare l’Ucraina a difendersi, sostenerla dal punto di vista economico, umanitario e militare è essenziale per difendere la pace ed evitare che a questa avventura sconsiderata ne seguano altre”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza congiunta con il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier a Palazzo Bellevue a Berlino. “Per l’Italia la Germania è un partner imprescindibile – ha proseguito poi il Capo dello Stato -. Stiamo attraversando una fase di grande collaborazione a livello bilaterale, governativo e istituzionale. Le nostre economie sono estremamente connesse. La nostra collaborazione abbraccia tanti settori, soprattutto in quelli altamente tecnologici proiettati verso il futuro come nel caso della transizione energetica che è un punto fondamentale per il futuro della nostra economia della nostra società e il futuro dell’Europa”. Per Mattarella adesso i nuovi vertici dell’Unione “sono chiamati a una quantità di impegni non solo di ordinaria amministrazione ma soprattutto occorre recuperare la fiducia dei cittadini in maniera che si alzi la partecipazione elettorale che si è fermata poco sopra il 50% – ha sottolineato -. Il voto peraltro è stato un grande esercizio di democrazia e un esempio per il mondo. Credo che Germania e Italia abbiano la responsabilità e la capacità di sollecitare insieme una crescita dell’Unione per affrontare con efficacia le sfide che hanno di fronte con scelte coraggiose che vanno messe in cantiere con un dialogo costruttivo”, ha concluso.

