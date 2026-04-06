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Turisti salvati sul Lago di Braies, l’appello dei soccorritori: “Non camminate sul ghiaccio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Aprile 2026
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(Adnkronos) – I vigili del fuoco della provincia autonoma di Bolzano lanciano l’allarme dopo che ieri, nel ﻿Lago di Braies in Val Pusteria, cinque persone – tra cui due minorenni – sono state soccorse dopo essere cadute in acqua mentre camminavano sul ghiaccio che ha ceduto. 

“A causa delle attuali condizioni meteo e dell’intensa esposizione al sole, la copertura di ghiaccio non è più portante e sussiste pericolo di cedimento”, spiegano i soccorritori. L’appello dei vigili del fuoco è quindi quello di “non entrare più sul lago e rispettare la segnaletica presente”. 

 

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