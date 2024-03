Turismo: AlUla presenta ‘Forever Revitalising’, prima campagna di promozione globale

(Adnkronos) – AlUla, l'antica città-oasi nel nord-ovest dell'Arabia Saudita, si appresta a intraprendere un viaggio entusiasmante con il lancio della prima campagna globale, 'Forever Revitalising'. La campagna, una prima assoluta, racchiude l'essenza di AlUla, presentando una prospettiva autentica pensata per affascinare i viaggiatori di tutto il mondo. Con l'ambizione di essere più di una tradizionale campagna marketing per una destinazione, questo progetto data-driven debutta in nove mercati principali a livello globale, in sei lingue, e sarà integrata su più canali. Eventi di prestigio in cinque grandi città internazionali – Dubai, Londra, New York, Parigi, Shanghai e Mumbai – rivolti agli operatori turistici e ai media, daranno il via alla campagna e racconteranno una storia accattivante. Phillip Jones, Chief Tourism Officer della Royal Commission for AlUla (Rcu), ha commentato: "In pochi anni, AlUla si è affermata come una destinazione ambita dai viaggiatori di tutto il mondo. Tuttavia, 'Forever Revitalising' rappresenta il prossimo capitolo di questo viaggio in continua evoluzione. Grazie a questa campagna, possiamo ampliare ulteriormente il dialogo su un palcoscenico globale e comunicare l’essenza di AlUla, con il suo fascino, i suoi obiettivi e le sue ambizioni. Il meglio deve ancora venire, e siamo lieti di estendere a tutti l'invito a partecipare a questo viaggio straordinario". Melanie de Souza, Executive Director Destination Marketing di Rcu, ha aggiunto: "'Forever Revitalising' non intende solo far conoscere a livello globale una destinazione che fino a poco tempo fa era relativamente sconosciuta alla maggior parte dei viaggiatori, ma anche comunicare la vastità e l’essenza dei programmi e delle iniziative progettate per creare un futuro migliore per tutti coloro che vivono, lavorano e visitano la nostra antica oasi. Ci auguriamo che il video e gli altri materiali creativi rendano giustizia a una destinazione davvero unica, catturando l'essenza di AlUla attraverso il nostro ricco patrimonio, l’arte vibrante e la cultura, le incredibili bellezze naturali, le emozionanti avventure e le rigeneranti esperienze di benessere. Ci auguriamo che questa campagna non solo raggiunga i viaggiatori, ma sostenga e coinvolga anche i nostri operatori turistici che sono fondamentali per far sì che ogni viaggiatore possa vivere a pieno le esperienze impareggiabili del nostro panorama turistico in evoluzione". Mettendo in risalto il rinnovamento e la trasformazione, 'Forever Revitalising' si allinea alla visione di AlUla volta a diventare non solo una destinazione ricca di storia, ma anche di futuro. Con questa campagna globale, AlUla presenta una promessa culturale 'rivitalizzata', invitando i viaggiatori e gli operatori turistici più esigenti a prendere parte alla sua storia unica e in evoluzione. 'Forever Revitalising' racchiude e offre proprio ciò che i viaggiatori di oggi cercano: esperienze autentiche e significative, consapevoli che la nicchia è oggi la nuova tendenza, insieme all’importanza crescente di scelte di viaggio ecologiche e culturalmente consapevoli. Questo approccio affonda le sue radici nell’AlUla Sustainability Charter, che evidenzia l'impegno della destinazione a integrare la prosperità economica con la conservazione del suo patrimonio naturale e culturale. Tutto ciò si riflette in un approccio che mette al centro dello sviluppo il benessere e la crescita della comunità locale di AlUla. La città si sviluppa come destinazione in modo sostenibile, al fianco dei suoi residenti, con l'obiettivo di creare 38.000 nuovi posti di lavoro, contribuire al Pil del Regno per 120 miliardi di Sar (32 miliardi di dollari) e aumentare la popolazione a 130.000 abitanti entro il 2035. Il video 'Forever Revitalising', una produzione del regista francese Bruno Aveillan, assume la forma di un 'hero film' di due minuti e trenta secondi, con un tocco cinematografico senza precedenti. In seguito all'eccezionale lavoro svolto per il video della campagna locale di AlUla nel 2021, Bruno Aveillan torna in città con una nuova prospettiva: fornire agli spettatori un capolavoro emotivo che metta meticolosamente in evidenza l'essenza di AlUla e la sua promessa attraverso i pilastri della destinazione: storia e patrimonio, arte e cultura, natura, avventura e benessere. Il video, realizzato in versioni di diversa lunghezza e in più lingue, è il mezzo che introduce 'Forever Revitalising' al pubblico globale. Questo lavoro va oltre la semplice narrazione visiva e il marketing della destinazione, suscitando una risposta emotiva da parte del pubblico e catturando l'essenza sfuggente di AlUla. Bruno Aveillan ha commentato: "Ogni angolo di AlUla è una fonte di ispirazione e questa essenza è vividamente catturata nel 'hero film' della campagna 'Forever Revitalising'. È permeato dal duraturo spirito di creatività e passione che attraversa AlUla e la sua gente, riflettendo un'eredità tramandata di generazione in generazione. Questa eredità promette di continuare a prosperare nei prossimi capitoli del viaggio di AlUla. Realizzare questo video è stata un'esperienza arricchente, non solo perché mi ha permesso di vedere alcuni dei luoghi più sensazionali del mondo, ma anche perché mi ha offerto un’ampia tela per esplorare a fondo la mia creatività, un dono profondo e duraturo che AlUla concede a tutti coloro che camminano sulle sue sabbie storiche e sperimentano l'abbraccio protettivo della sua oasi". La campagna comprende anche una collezione video più brevi, ma accattivanti, focalizzati sui Brand Pillar, che mostrano il variegato arazzo di esperienze che AlUla ha da offrire. Questi filmati, disponibili in 12 versioni, ciascuno della durata di sei secondi, presentati in varie lingue, accendono i riflettori su siti iconici di AlUla come Hegra, Jabal Ikmah, l'Oasi di AlUla, la Old Town di AlUla, la Riserva Naturale di Sharaan e l'Elephant Rock, e su una varietà di attrazioni, tra cui i voli in mongolfiera, l'ospitalità di lusso, l'arte e l'artigianato locale e la vivace scena gastronomica. 'Forever Revitalising' segna anche i primi passi verso un approccio e un'esperienza digitale omnicanale, integrata e connessa, per una migliore customer journey. La trasformazione digitale di AlUla prevede un sito e-commerce all'avanguardia, un'app mobile e una social media strategy.