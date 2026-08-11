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Trump e la falsa partenza sull’Air Force One, il depistaggio del tycoon contro la minaccia dell’Iran

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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(Adnkronos) – A seguito di un avvertimento riguardante una possibile minaccia iraniana contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il mese scorso è stata messa in atto un’insolita operazione di depistaggio durante un volo dalla Turchia alla Gran Bretagna. Lo riporta il Washington Post, secondo cui, Trump salì a bordo dell’Air Force One davanti alle telecamere, ma poi uscì segretamente a bordo di un camion per il catering da cui fu trasferito su un aereo militare.  

 

 

L’Air Force One, quindi, decollò senza di lui, con a bordo giornalisti e personale della Casa Bianca, fungendo di fatto da aereo esca. 

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