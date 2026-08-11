Caldo record, ancora una settimana estrema prima della svolta: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Continua la quarta ondata di caldo record sull’Italia, tra afa soffocante di giorno e notti super tropicali a tormentare il riposo da Nord a Sud. Ma prima della svolta, quando le temperature dovrebbe finalmente scendere concedendo una tregua dopo settimane da incubo, dovrà passare ancora una settimana di fuoco con un picco previsto per giovedì. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, martedì 11 agosto, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ricorda intanto che le coste italiane sono ormai dominate dalle cosiddette “notti super-tropicali”, con temperature minime che non scendono mai sotto i 25 gradi e, localmente, sfiorano l’incredibile soglia dei 30 gradi.

Il picco di giovedì: lenzuola sudate e notti super-tropicali



Per quanto riguarda il caldo notturno, raggiungeremo un probabile apice nella giornata di giovedì, con condizioni afosissime a Milano, sul Lago di Garda e lungo le coste venete, romagnole, liguri, toscane, laziali e di quasi tutto il Sud.

Fino a Ferragosto, il calore non ci darà tregua nemmeno di giorno. Le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40°C nelle zone interne: stiamo parlando di valori eccezionali, almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Fino al weekend dovremo rassegnarci a convivere con i bollini rossi nelle nostre città e i ventilatori accesi 24 ore su 24.

Dal Canada all’Italia: il viaggio del “fresco”



Per trovare una minima speranza dobbiamo analizzare bene i modelli meteorologici d’oltreoceano, precisamente le mappe della pressione tra USA e Canada.

In questo momento, una forte instabilità sta colpendo la zona dei Grandi Laghi americani e si sta spingendo verso l’Oceano Atlantico. È molto probabile che questa perturbazione abbandoni gli States nei prossimi giorni per intraprendere un lungo viaggio: sfilerà sotto la Groenlandia, colpirà l’Islanda, attraverserà la Francia e, infine, si tufferà sull’Italia.

La luce in fondo al tunnel: la data della svolta



Quando è fissato l’appuntamento con la pioggia e il calo delle temperature? Come preannunciato, la svolta si dovrebbe concretizzare tra lunedì 17 e martedì 18 agosto.

Dobbiamo stringere i denti e resistere per altri 6-7 giorni. Poi, con un’alta probabilità (stimata intorno al 75%), da martedì 18 agosto saremo ufficialmente fuori dal tunnel.

Riusciremo finalmente a respirare, chiudendo un bilancio estivo davvero estremo: abbiamo sofferto il super caldo africano per ben 55 giorni su 80 a partire da quel maledetto 24 maggio, giorno in cui arrivò la primissima fiammata del 2026.

Martedì 11. Al Nord: soleggiato e caldo, temporali di calore sulle Alpi e possibili fino in pianura sul Triveneto. Al Centro: sole e caldo, locali temporali in Appennino. Al Sud: soleggiato e caldo.

Mercoledì 12. Al Nord: sole e caldo, temporali pomeridiani sui rilievi. Al Centro: sole e caldo, temporali sugli Appennini. Al Sud: qualche temporale in Calabria.

Giovedì 13. Al Nord: sole e caldo, meno temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo, temporali sugli Appennini.

Tendenza: probabile fine della quarta ondata di caldo africano tra lunedì 17 e martedì 18.

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