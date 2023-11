“Troppi ricordi”: il nuovo singolo di Brasi

Dal 17 novembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Troppi ricordi”, il primo singolo di Brasi.

“Troppi Ricordi” è un brano che racconta lo stato emotivo dell’artista, facendo emergere ricordi crudi di episodi passati ed esprimendo il desiderio di alleviare il dolore che li accompagna.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questa canzone in un momento buio della mia vita nel quale per me tutto non aveva più senso, e scrivere questa canzone è stato uno sfogo riferito al passato”.

Nel videoclip di “Troppi Ricordi”, Brasi è rappresentato in un contesto confortevole, nel quale riemergono ricordi grazie a delle fotografie di vecchia data. L’artista conduce una profonda meditazione basata sulla rievocazione del passato, trasformando le emozioni negative in punti di forza grazie al potere positivo del Karma. Questo processo porta alla speranza e alla fiducia nel poter superare le sfide future.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/yzbSK_z0Gd8?si=nWlbCb92WHuYb5sx

Biografia

Mathias De Pasquale in arte “Brasi” ha deciso di attribuirsi questo nome in riferimento alle sue origini italo-brasiliane. Dopo aver vissuto situazioni difficili in passato, ha sviluppato una passione per la musica come mezzo per esprimere le sue emozioni.

“Troppi ricordi” è il singolo d’esordio di Brasi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 17 novembre 2023.

Instagram |TikTok