“Shibuya” è il nuovo singolo di BERRi

Da venerdì 15 novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “SHIBUYA” il nuovo singolo di BERRi.

“Shibuya” è un brano che cattura l’essenza di quei giorni in cui anche le parole più semplici sembrano difficili da esprimere a chi amiamo. E così ci nascondiamo dietro silenzi mentre dentro di noi uno tzunami ci travolge l’anima ma in apparenza tutto sembra normale. Così può apparire anche una delle vie più luccicanti, trafficate e affascinanti del mondo: Shibuya. Dove, però, in mezzo a tanta frenesia, ci si può sentire smarriti e soli, diventando metafora dell’incomunicabilità dei giorni nostri, con la speranza che qualcuno arrivi e sappia leggerci dentro per davvero. Il pezzo è una ballata Trap/soul che inizia con note basse e profonde, per poi elevarsi con dolore nel ritornello, rappresentando l’intensità di questa esperienza emotiva.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Shibuya è un brano che nasce dalla collaborazione con Mattia Orlandini, già co-autore dei miei primi 2 singoli. La sintonia musicale è incredibile. Questa volta abbiamo voluto ricreare un sound più malinconico e intimista, sperimentando di più in chiave trap/soul. Anche l’arrangiamento segue la stessa scia e sorprende già dall’intro, completamente diverso dal resto del brano. La curiosità è che questa intro è nata da un errore che poi ci è piaciuta moltissimo e abbiamo deciso di tenere”.

Biografia

BERRi è il nuovo progetto rnb/trap soul di Corrado Beretta. Cantante e compositore, dopo anni dedicati alla dance con vari successi internazionali come ‘1 More time, ’Dreamin’ e il tormentone ‘Dire, fare baciare’ con lo pseudo Mr. Konrad ai primi posti nelle charts nazionali ed europee, decide di dedicarsi allo stile musicale che da sempre lo appassiona di più: rnb declinato alle attuali tendenze italiane dell’indie-pop e trap-soul.

Inizia la ricerca di collaborazioni con producers, lyricists e composers con cui poter sviluppare le nuove idee per trovare una propria dimensione sia sonora che vocale.

Il percorso prende una svolta decisiva grazie all’incontro con il producer Usai che riesce a mettere perfettamente a fuoco l’identità musicale di BERRi e che vede la nascita dei primi brani che a quel punto spianano la strada per nuove collaborazioni come quella prestigiosa con Hu (nel cast Sanremo 2022) con cui realizza un primo pezzo.

Firma con la label No Face/Sony music Columbia con cui pubblica i primi 3 singoli dove spiccano gli ottimi risultati a livello di streaming del brano Lovers e che rappresenta per BERRi il punto di partenza per esprimersi con un suo nuovo linguaggio artistico e crearsi un proprio spazio all’interno del panorama musicale italiano.

Seguono nuove collaborazioni come quella col prod milanese Yazee, noto per essere un maestro nello stile R&B con cui pubblica UP&DOWN dalle influenze ancora più soul e in luglio 2024 esce Colpa mia, colpa tua prodotto da Artu1000000 (Arturo De Biasi) dalle sonorità più trap/soul.

In settembre 24 è uscito il brano “Tutto di me”, prodotto da Andrea Iasella al TDLab Studio di Milano. Un vero e proprio pezzo stile R&B dove la voce di BERRì può esprimersi al meglio. Del brano è stato realizzato il video che ha avuto l’uscita in anteprima su Sky TG24.

Ma ora è tempo di un nuovo brano e BERRi, con la nuovissima collaborazione con il producer Davide Fanelli (aka Logos.lux) pubblicherà una bellissima ballata trap/soul “Shibuya” disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 15 novembre 2024.

