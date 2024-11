L’Amica Geniale chi è Irene Maiorino, vita privata e carriera della nuova Lila della 4 stagione

Chi è Irene Maiorino, vita privata e carriera della nuova Lila della quarta stagione della serie di Rai Uno L’Amica Geniale.

La serie televisiva L’Amica Geniale, tratta dai romanzi omonimi della celebre scrittrice Elena Ferrante, ha annunciato un cambio significativo nel cast per la sua quarta stagione.

Irene Maiorino è stata scelta per interpretare il ruolo di Lila, precedentemente affidato a Gaia Girace. Questa nuova stagione, diretta da Laura Bispuri, ha debuttato su HBO negli Stati Uniti il 9 settembre 2024 e sarà trasmessa su Rai1 a partire dall’11 novembre 2024. Al fianco di Maiorino, nei panni di Elena detta Lenù, ci sarà l’attrice Alba Rohrwacher.

L’Amica Geniale, chi è Irene Maiorino la nuova Lila

Nata il 6 settembre del 1985, Irene Maiorino ha iniziato a coltivare la passione per la recitazione già durante gli anni del liceo, frequentando corsi e workshop teatrali a Cava de’ Tirreni. Proseguendo i suoi studi al Dams a Roma, ha continuato ad approfondire le sue competenze recitative partecipando anche al suo primo film indipendente “Nell’ordine delle cose” diretto da Andrea Zuliani.

La sua carriera cinematografica include titoli come “Io non ci casco” (2008), “I racconti della domenica” e “Le ragazze non piangono” (entrambi del 2022). Ha inoltre preso parte a cortometraggi come “Tutto calcolato” e “Bordovasca”, ed è apparsa in serie televisive quali “Baciati dall’amore”, “Gomorra”, e nel ruolo di Alessandra Mussolini in un episodio della serie “1994” (2019).

Oltre alla televisione e al cinema, Irene Maiorino ha una solida esperienza teatrale avendo lavorato con diverse produzioni sia in Italia che all’estero. In particolare, ha collaborato con una compagnia Italo Francese a Parigi ed è stata spesso in scena alla Biennale Teatro di Venezia nello spettacolo “Elia Kazan Confessione Americana”, sotto la regia di Solari. Sul suo sito ufficiale si sottolinea come i suoi tratti somatici riflettano le origini napoletane del nonno paterno e quelle francesi della nonna materna.

Il processo che ha portato Irene Maiorino ad ottenere il ruolo di Lila ne “L’amica geniale” è stato lungo e pieno di sfide. Come lei stessa ha raccontato in un’intervista rilasciata a Coming Soon: “Ho attraversato diversi anni di provini – è stato lungo e faticoso”. Nonostante i momenti difficili mai perdendo la speranza né l’impegno verso questo personaggio tanto amato dal pubblico dei romanzi originali quanto dalla community dei fan della serie TV.

La conferma ufficiale del suo ingaggio nel cast de “L’amica geniale” è stata un momento emotivamente intenso per l’attrice che lo ha condiviso sui social network con un post toccante: descrive una notte passata fuori casa prima del suo compleanno nel settembre 2020 – una notte fatta d’incertezze ma anche di speranze che si sono poi tradotte nella realizzazione professionale più importante della sua carriera fino ad ora.