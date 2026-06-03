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Tromba d’aria a Roma, alberi e rami caduti ma nessun ferito: il video del vortice

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Tromba d’aria oggi a Roma. Intorno alle 8 di questa mattina, subito dopo un temporale, nel quadrante nordest della Capitale, un potente vortice ha spazzato via cassonetti, divelto segnali stradali e causato la caduta di alcuni alberi e rami. Diverse strade sono state bloccate.  

 

 

Nelle zone coinvolte, tra cui Conca d’Oro, Talenti, Montesacro e Prati fiscali, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza alcune strutture rese pericolanti dalla furia del vento. Non risultano feriti.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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