Trimestrale da record per Jaguar Land Rover

(Adnkronos) – Jaguar Land Rover Automotive ha chiuso il trimestre ottobre-dicembre 2023 (il terzo dell'anno fiscale 2023-24) con ricavi record pari a 7,4 miliardi di sterline (+22% rispetto al terzo trimestre del precedente anno fiscale) mentre sui primi nove mesi il risultato è di 21,1 miliardi (+35%). L'utile al lordo delle imposte e delle voci straordinarie è stato di 627 milioni di sterline il più alto utile trimestrale di JLR da inizio 2017, mentre il margine EBIT è stato dell'8,8%, più che raddoppiando il dato dello stesso periodo dell'anno fiscale 2022-23. Il free cash flow è stato di 626 milioni di sterline per il trimestre e 1,4 miliardi di sterline per i primi nove mesi mentre l'indebitamento netto è sceso a 1,6 miliardi di sterline. Il gruppo segnala i risultati di vendita della strategia Reimagine con un record trimestrale di Range Rover. Guardando al futuro, il gruppo spiega di essere "in linea per raggiungere gli obiettivi di redditività e flusso di cassa. Il margine EBIT per il FY24 dovrebbe essere superiore all'8% e continuiamo a prevedere che il flusso di cassa operativo sosterrà un debito netto inferiore a 1 miliardo di sterline entro la fine del FY24 e una liquidità netta positiva nel FY25". Commentando le prestazioni aziendali, Adrian Mardell, Amministratore Delegato di JLR, parla di "un'ulteriore performance finanziaria eccezionale nel terzo trimestre, con il nostro miglior profitto trimestrale degli ultimi sette anni e con il nostro fatturato più alto di sempre per i primi nove mesi di un anno finanziario. Le vendite dei nostri veicoli modern luxury hanno raggiunto nuovi record nel trimestre e siamo entusiasti del forte interesse dei clienti per il nostro prossimo lancio di Range Rover Electric. Siamo consapevoli delle sfide che l'azienda dovrà affrontare, ma siamo fiduciosi che continueremo a perseguire con successo la nostra strategia Reimagine". —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

