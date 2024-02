Nuova T-Cross: il SUV Volkswagen si rifà il look

(Adnkronos) – La nuova Volkswagen T-Cross debutta sul mercato italiano forte di un look rinnovato e di motorizzazioni efficienti e turbo. Due le motorizzazioni inizialmente disponibili per il nostro paese, entrambe turbo benzina da 1 litro con partenza rispettivamente di 95 e 115 cavalli. Tre gli allestimenti presenti in listino, la nuova Volkswagen T-Cross è offerta anche in una edizione speciale.

Life, Edition Plus e Style, per chi cerca un look più sportivo, la R-Line rappresenta l’allestimento top di gamma. Una dotazione di serie completa, il model year 2024 della T-Cross si caratterizza per una completa digitalizzazione della strumentazione di bordo: • Digital Cockpt da 8 pollici (allestimento Life e Edition Plus) • Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici (allestimenti Style e R-Line) • App-Connect wireless (di serie su Life) • schermo del sistema d’infotainment integrato in plancia, di serie da 8”, optional quello da 9,2” • nuovo volante multifunzione. Per quanto concerne la sicurezza, già a partire dall’allestimento Life, di serie è disponibile il Travel Assist per un migliore controllo longitudinale e laterale del veicolo. A seconda del traffico che precede e della velocità consentita, la nuova T-Cross è in grado di controllare la velocità intervenendo sul comando dell’acceleratore e freni. Il Travel Assist interviene anche in presenza di limiti di velocità, rotatorie e curve. Se equipaggiata con il cambio automatico doppia frizione DSG, la rinnovata T-Cross è in grado di fermarsi automaticamente e ripartire. La Edition Plus aggiunge i cerchi da 17 pollici, la vernice metallizzata, la telecamera in retromarcia Rear View e il Light &Vision Pack Plus che comprende lo specchietto retrovisore interno fotosensibile, il sensore pioggia per tergicristalli e il sistema di spegnimento automatico abbaglianti Light Assist.

In occasione del lancio della nuova T-Cross debutterà nelle concessionarie italiane anche la Passat completamente nuova e di nona generazione.

