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Tragedia a Chieti, bimbo di 6 anni muore soffocato da un boccone di cibo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Tragedia ad Altino, in provincia di Chieti, dove un bambino di sei anni è soffocato a causa di un boccone di cibo, forse un pezzetto di pane. A riportare la notizia è Abruzzolive, secondo le prime informazioni disponibili. L’incidente è avvenuto verso le 18.30, nell’appartamento dove il piccolo viveva con i genitori e il fratello. I familiari hanno chiamato i soccorsi e, dopo le prime manovre, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Consalvi di Casoli. All’arrivo nel presidio sanitario le sue condizioni sono apparse disperate. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione e, vista la criticità del quadro clinico, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero, decollato da Pescara, ma il bambino è deceduto.  

La famiglia è di originaria della Colombia ma da tempo residente ad Altino. Per chiarire l’esatta dinamica dei fatti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casoli, che hanno ascoltato i genitori e raccolto gli elementi utili a ricostruire la sequenza dei fatti. Al momento, l’ipotesi confermata, resta quella del dramma domestico causato da un’ostruzione delle vie aeree durante il pasto, la merenda.  

 

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