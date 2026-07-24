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Tour de France, oggi tappa 19: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la diciannovesima tappa. Oggi, venerdì 24 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa – in diretta tv e streaming, in chiaro – con una frazione di 127,9 chilometri con partenza da Gap e arrivo in salita all’Alpe d’Huez. In maglia gialla sempre il grande favorito alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar. 

 

Tappa breve ma molto dura. Il Col Bayard (2/a categoria, 4,7 km al 7,2%) si presenta prima del 5° chilometro, come riscaldamento in vista del Col du Noyer (1/a categoria, 7,2 km all’8,5%). Gli ultimi due chilometri di questa salita presentano pendenze del 10,4% e del 9,6%. Uno sprint intermedio è previsto nella città di Le Périer (Isère), al chilometro 89,4, poco dopo inizia la salita verso il Col d’Ornon (2/a categoria, 5,4 km al 6,4%). Una volta superata la vetta, a 1.371 m di altitudine, i corridori inizieranno la discesa verso Le Bourg-d’Oisans (Isère) prima di affrontare i mitici tornanti della scalata finale verso l’Alpe d’Huez. Una salita fuori categoria di 13,8 km con una pendenza media dell’8,1%, con un tratto all’11,5% tra il 9° e il 10° chilometro. 

 

La partenza della tappa è prevista alle 14, mentre l’arrivo ci sarà intorno alle 17.30. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. 

 

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