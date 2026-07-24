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Tim Summer Hits, stasera terzo appuntamento: gli ospiti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
‘TIM Summer Hits’ torna stasera, venerdì 24 luglio, in prima serata alle 21.30 su Rai 1 con il terzo appuntamento. Da Piazza del Popolo, uno dei luoghi-simbolo di Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu conducono una nuova serata all’insegna della musica dal vivo, tra hit, emozioni e gli artisti che stanno firmando la colonna sonora dell’estate 2026. 

Sul palco saliranno: Angelina Mango e Marco Mengoni, Annalisa, Arisa, Bambole Di Pezza, Clara e Sangiovanni, Clementino, Emis Killa, Emma e Fabri Fibra, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Malika Ayane, Marco Masini, Merk & Kremont, Michele Bravi, Mr.Rain, Nayt, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Sarah Toscano, Serena Brancale, Levante e Delia, The Kolors, Tommaso Paradiso. 

L’appuntamento con ‘TIM Summer Hits’ proseguirà venerdì 31 luglio, per poi chiudere il viaggio musicale dell’estate con lo speciale ‘TIM Summer Hits Remix’, in onda venerdì 7 agosto. 

 

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