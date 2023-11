Totti e Noemi, figlio in arrivo?

(Adnkronos) – Figlio in arrivo per Francesco Totti e Noemi Bocchi? Parrebbe di sì secondo quanto riporta Novella 2000 nella sua Cover story. Christian, Chanel e Isabel Totti. Sofia e Tommaso Caucci. Sono i figli di Francesco Totti e Noemi Bocchi, che formano una famiglia allargata e serena. Numerosa, sì e destinata a crescere – si legge nell'articolo firmato da Margherita Fiori – . Non è un mistero che tra i desideri dell’ex capitano della Roma c’era quello di avere cinque figli. Da quando al suo fianco c’è Noemi, il desiderio sembra essersi avverato. Ma l’amore che unisce l’ex calciatore alla sua nuova compagna potrebbe trasformarsi presto e crescere ancora di più con l’arrivo di un altro figlio. Nonostante il passato di entrambi, segnato dal fallimento dei rispettivi matrimoni, Francesco e Noemi credono fortemente nella famiglia. L’arrivo di un bambino li renderebbe ancora più uniti e sarebbe il simbolo di un nuovo inizio, dopo gli inizi tormentati della loro storia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)