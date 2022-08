Torre Angela, investe bimbo di 11 anni con il suv e abbatte un semaforo

Tragedia a Torre Angela, 11enne falciato da un Suv, è gravissimo. Alle ore 13 circa via del Torraccio di Torrenova all’intersezione con via casilina c’è stato un intervento delle pattuglie VI Gruppo Torri per un incidente con feriti, in cui il conducente di un’auto Seta Ateca ha investito un bambino di 11 anni , per poi finire contro il semaforo. Il bambino è rimasto ferito e trasportato al Bambin Gesù in codice rosso. Anche il conducente, uomo di 51 anni, ha riportato alcune lesioni lievi e trasportato al Policlinico Casilino. Per lui richiesti esami tossicologici di rito. Il semaforo è stato abbattuto e pertanto la pattuglia ha richiesto intervento delle ditta per il ripristino. Sulla esatta dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale

