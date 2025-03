Tor Bella Monaca, la nuova iniziativa per la cittadinanza: c’entra la polizia

A Tor Bella Monaca arrva un’iniziativa per tutti i cittadini ma rivolta principalmente ai giovani: c’entra anche la polizia

La zona di Tor Bella Monaca, uno dei quartieri più noti di Roma, si prepara a vivere una piccola ma significativa trasformazione. È stato infatti avviato un progetto che prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio.

Questo oltre a dare un’opportunità di aggregazione ai giovani, mira a promuovere valori come legalità, inclusione sociale e reinserimento di coloro che vivono situazioni di disagio. Un’area verde di circa mille metri quadrati, situata tra via Anton Domenico Gabbiani e via Aspertini, si trasformerà in un playground destinato a diventare un luogo di ritrovo per la cittadinanza.

Il progetto, che ha visto la pubblicazione della gara per la sua manutenzione straordinaria, si inserisce in un piano di riqualificazione che riguarda anche altre parti del quartiere. Un intervento che non solo rigenererà un’area verde già esistente, ma creerà anche uno spazio sportivo dove tutti, in particolare i giovani del quartiere, potranno praticare attività fisica e socializzare in modo positivo.

Nuovo campo da calcio: sarà gestito dalla polizia

E non è tutto: la realizzazione del campo è il frutto di un’importante collaborazione con le forze di polizia, che contribuiranno a gestire il progetto con l’obiettivo di contrastare la criminalità locale e offrire modelli alternativi di aggregazione.

Il valore di questo intervento, che avrà un costo complessivo di circa 110.000 euro, risiede nella sua capacità di offrire nuove opportunità ai giovani, in una zona che da tempo lotta contro l’alta incidenza della criminalità e la mancanza di spazi dedicati all’aggregazione sana.

Nel cuore di Tor Bella Monaca, dove spesso i ragazzi finiscono per essere attratti da modelli negativi, il campo da calcio rappresenta un’alternativa concreta. Un luogo dove poter giocare, divertirsi e, perché no, trovare un senso di comunità che possa contrastare l’influenza della criminalità.

Il progetto: riqualificazione urbana e non solo

Il campo sorgerà in una zona che è già stata oggetto di un ampio programma di riqualificazione urbana. La nuova struttura sportiva non si limiterà a offrire un semplice campo da calcio: la sua progettazione prevede anche l’installazione di canestri per il basket, insieme a panchine, cestini e percorsi che garantiranno l’accessibilità a tutti, anche alle persone con disabilità.

La sicurezza e la fruibilità dell’area sono elementi centrali, per questo saranno installati impianti di illuminazione, ripristinati i viali e sistemate le recinzioni. Il nuovo campo, una volta completato, non solo migliorerà l’aspetto del quartiere, ma offrirà anche un’area sicura dove poter svolgere attività sportive all’aria aperta.

Oltre agli impianti sportivi, l’area sarà dotata di spazi per il relax, con panchine e zone verdi dove i cittadini potranno godersi il tempo libero.

Questo nuovo polo sportivo e ricreativo diventa così un elemento di coesione sociale, che non solo risponde alle esigenze dei giovani, ma favorisce anche un miglioramento della qualità della vita dell’intero quartiere. L’intervento complessivo, che include anche il recupero del verde circostante, si inserisce perfettamente in un progetto più ampio che mira a rendere Tor Bella Monaca un posto più vivibile, inclusivo e sicuro.

Un cambiamento che arriva dal basso

La forza di questo progetto risiede proprio nella sua capacità di rispondere alle necessità concrete della comunità. La collaborazione tra il municipio, le forze dell’ordine e le istituzioni locali crea un modello di intervento che si distacca dalle solite politiche top-down, mettendo al centro le esigenze dei residenti.

La realizzazione di questo campo sportivo non è solo un’opportunità per i giovani, ma anche un passo fondamentale per il reinserimento di chi ha vissuto esperienze difficili e che spesso si sente emarginato. È un piccolo segno che, anche nei luoghi più complessi, è possibile costruire nuovi spazi di speranza e cambiamento.

Questo campo da calcio, insieme alla riqualificazione delle aree circostanti, rappresenta il desiderio di riprendersi spazi vitali e di restituirli alla collettività. È un invito a pensare a come, attraverso piccoli ma significativi interventi, si possano migliorare le nostre città e, soprattutto, dare un futuro migliore alle nuove generazioni. Non resta che aspettare l’inaugurazione di questo nuovo spazio pubblico, un luogo che diventerà sicuramente il cuore pulsante di Tor Bella Monaca.