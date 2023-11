“Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”: 18enne arrestato ad Aosta

(Adnkronos) – "Ti faccio fare la fine di quella là", con riferimento a Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato in Veneto: è la frase con cui un giovane ha minacciato la sua ex fidanzata ad Aosta. Arrestato, il 18enne aostano è stato portato in carcere. La famiglia della minorenne vittima delle minacce, aveva percepito che la situazione in cui era coinvolta la figlia era ormai divenuta insostenibile. Dal primo racconto in caserma è apparso chiaramente che si trattava di un codice rosso, motivo per cui la ragazza è stata sentita seguendo le linee guida della normativa in vigore e quelle della Procura di Aosta. Il racconto si è focalizzato su un precedente periodo in cui la ragazza aveva avuto una relazione sentimentale con il 18enne, periodo in cui quest'ultimo era minorenne. Successivamente erano iniziate le vessazioni psicologiche, le minacce e le violenze fino a quando la minore non ha deciso di interrompere la relazione. Da qui una serie di messaggi dal tono minatorio e poi pedinamenti davanti alla scuola e appostamenti alla fermata dell'autobus fino a quando il 18enne non l'ha raggiunta minacciandola con la frase "ti faccio fare la fine di quella là", con riferimento a Giulia Cecchettin. A questo punto, la presa d'atto da parte dei familiari che la situazione era ormai fuori controllo li ha portati a rivolgersi ai carabinieri. Da qui la denuncia, le immediate indagini, le comunicazioni all'autorità giudiziaria e la successiva emissione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti del 18enne che ieri è stato rintracciato presso la sua abitazione per poi essere accompagnato presso la casa circondariale di Brissogne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

