Filippo Turetta in Italia, trasferito dall’aeroporto di Venezia al carcere – Video

(Adnkronos) – Filippo Turetta, il 21enne arrestato per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, è arrivato questa mattina a Venezia su un volo militare partito da Roma e che ha fatto scalo a Francoforte, città tedesca non distante dal carcere di Halle dove il giovane è stato detenuto una settimana. Scortato da agenti del Servizio cooperazione internazionale della polizia (Scip) e agenti tedeschi, il giovane ha ricevuto negli uffici della polizia di frontiera l’ordinanza di custodia cautelare. Quindi, accompagnato dai carabinieri, ha lasciato l'aeroporto di Venezia per un viaggio di circa un’ora fino al carcere Montorio di Verona. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)