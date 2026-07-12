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Inghilterra vince, ma Tuchel si arrabbia: “Dobbiamo giocare meglio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Thomas Tuchel si infuria dopo la vittoria contro la Norvegia. L’Inghilterra ha battuto la Nazionale scandinava nei quarti di finale dei Mondiali 2026, raggiungendo così la semifinale del torneo, ma nonostante il successo il ct tedesco non è soddisfatto della prestazione della sua squadra. 

Durante un’intervista post partita, Tuchel si è infuriato con un giornalista: “Come puoi chiedere della mentalità? Non si tratta di mentalità, si tratta della qualità del nostro gioco”, ha detto l’ex tecnico del Chelsea, “ci siamo complicati la vita da soli”.  

“Il risultato è fantastico e l’ultimo gol è stato incredibile ma non sono contento della prestazione. Abbiamo giocato in modo sciatto, abbiamo fatto molti errori, oggi eravamo lenti”, ha spiegato Tuchel, “siamo stati fortunati. Dobbiamo giocare meglio”. 

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