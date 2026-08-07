Thailandia, sparatoria in una scuola vicino a Bangkok: 2 morti e 15 feriti

(Adnkronos) – Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok: almeno due morti e 15 feriti come riferiscono media locali. “Una sparatoria è avvenuta in un prestigioso liceo nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nonthaburi”, aveva riferito l’emittente statale Thai Pbs.

All’inizio le prime informazioni indicavano tra 10 e 15 persone ferite. L’Agenzia France Presse non è riuscita a contattare le autorità locali per un commento. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni sette persone. Gli impegni politici per inasprire le leggi sulle armi non hanno impedito il ripetersi di sparatorie.

A febbraio, un adolescente ha aperto il fuoco in una scuola nel sud del Paese, uccidendo il preside e ferendo due studenti prima di essere arrestato dalla polizia. Nel 2022, un ex agente di polizia armato di pistola e coltello ha ucciso 24 bambini e 12 adulti in un asilo nido nel nord del Paese, in una delle stragi più sanguinose nella storia della Thailandia.

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