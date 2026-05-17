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Da noi… a ruota libera, oggi domenica 17 maggio: gli ospiti di Francesca Fialdini

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
‘Da noi… a ruota libera’ torna oggi, domenica 17 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta su Rai 1 alle 17.20, condotto da Francesca Fialdini.  

Tra gli ospiti di oggi, Fiordaliso, cantautrice di grandi successi, impegnata attualmente in un tour che l’ha portata prima in Australia – da dove è appena rientrata – e ora la porterà in giro per l’Italia.  

Rosanna Banfi, attrice, figlia del grande Lino Banfi, da sempre impegnata tra tv e teatro; Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari, tra i protagonisti di ‘Un futuro aprile’, il film che la Rai trasmetterà in prima serata su Rai 1 giovedì 21 maggio, in occasione della Giornata della legalità, che racconta una delle più drammatiche stragi di mafia, quella di Pizzolungo del 2 aprile 1985.  

E poi, Claudio Lauretta, attore che ha conquistato il pubblico, in tv, in radio e in teatro, con le sue imitazioni iconiche. 

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