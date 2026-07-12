Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Usa, è morto il senatore repubblicano Lindsey Graham: aveva 71 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E’ morto il senatore repubblicano Lindsey Graham, grande alleato di Donald Trump. Dal suo ufficio hanno fatto sapere con una dichiarazione diffusa su X che è deceduto nella notte di sabato dopo una “breve e improvvisa malattia”. Aveva 71 anni.  

Secondo notizie di Nbc News, i servizi d’emergenza hanno ricevuto nella notte di sabato una chiamata per una richiesta di intervento nella residenza di Graham per un “arresto cardiaco”. Immagini visionate da Nbc News mostrano i paramedici mentre trasportano una persona in barella verso un’ambulanza. Sul posto, stando alle notizie, c’erano anche auto della Polizia e mezzi dei Vigili del Fuoco. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roland Garros, oggi Djokovic-Royer al secondo turno – Diretta

27 Maggio 2026

Usa-Gb, Re Carlo ricuce i rapporti? Cosa è successo al Congresso americano

29 Aprile 2026

Israele-Hamas, slitta ancora voto Onu per la tregua. Tel Aviv: operazione si estenderà. Oggi Haniyeh al Cairo

20 Dicembre 2023

Pensioni medici, Durigon: “Su tagli possibili correzioni con maxiemendamento”

2 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno