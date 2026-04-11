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Caso Ruby, ‘Mi Manda Rai3’: Nicole Minetti graziata da Mattarella “per motivi umanitari”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Aprile 2026
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(Adnkronos) – ‘Mi Manda RaiTre’ ha scoperto che Nicole “Minetti, l’ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo ‘Ruby bis’ (le cosiddette cene eleganti), é stata graziata dal Presidente della Repubblica. Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, é stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d’Appello”. Lo annuncia in un post sui social il conduttore di ‘Mi Manda Rai3’, Federico Ruffo che aggiunge: “Questa mattina l’anticipazione (alle 8:30 circa) su #mimandaraitre e sul @ilfattoquotidianoit , domani l’inchiesta integrale di @florianabulfon durante la puntata di Mi Manda RaiTre”. 

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