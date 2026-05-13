Arrieta vince a Potenza la 5^ tappa del Giro, Eulalio nuova maglia rosa

POTENZA (ITALPRESS) – Lo spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) trionfa nella quinta tappa del Giro d’Italia 2026, la Praia a Mare-Potenza di 203 chilometri. Secondo posto per il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), terzo l’uruguaiano Thomas Silva (XDS Astana). L’azzurro Giulio Ciccone (Lidl-Trek) perde la maglia rosa che da domani verrà indossata dallo stesso Eulalio. La corsa, segnata dal maltempo, si è animata con una fuga partita intorno ai 50 chilometri. Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi e Einer Rubio (Movistar), Ben Turner (Netcompany Ineos), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Victor Campenaerts (Visma|Lease a Bike), Igor Arrieta e Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates-XRG), Martin Tjotta (Uno-X Mobility), Christian Scaroni e Thomas Silva (XDS Astana), Darren Rafferty (EF Education-Easypost) hanno mantenuto un vantaggio attorno ai due minuti. Sulla Montagna Grande di Viggiano, Arrieta ha provato l’azione solitaria, subito dopo Eulalio ha raggiunto il compagno di fuga, i due hanno guadagnato un bel margine su altri quattro corridori mentre il gruppo maglia rosa ha accusato un ritardo di oltre 8 minuti. Nel finale è successo praticamente di tutto: Arrieta è scivolato, Eulalio ha guadagnato un bel margine, ma a sua volta è caduto in discesa. I due hanno proseguito insieme fino ai -2, poi il corridore della UAE ha perfino sbagliato strada. Ma nonostante le disavventure, lo spagnolo ha rimontato il suo avversario negli ultimi metri vincendo a sorpresa. Domani la sesta frazione, la Paestum-Napoli di 142 chilometri.

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