Tesla carica tramite il fotovoltaico

(Adnkronos) – Con Carica con Fotovoltaico, il tuo veicolo Tesla può ricaricarsi utilizzando solo l'energia prodotta in eccesso dal tuo impianto Tesla Solar. L' App di Tesla è in grado di impostare i limiti di Carica con Fotovoltaico e quindi ricaricare il veicolo utilizzando l'energia in più prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il tutto è gestito dal semplice cellulare, quando il veicolo si trova presso il punto Carica con Fotovoltaico è possibile modificare i limiti di ricarica nell'app Tesla o direttamente sul touchscreen del veicolo. Il veicolo Tesla regolerà la potenza di ricarica ogni 10 secondi circa, in modo che questa sia adeguata all'energia prodotta in eccesso dall'impianto fotovoltaico e al consumo di energia in altre parti dell'abitazione. Generalmente l'inizio della ricarica partirà quando sono presenti almeno 1,2 kW di energia stabile prodotta in eccesso dall'impianto fotovoltaico per garantire il massimo in termini di efficienza. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)