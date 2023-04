Terza sconfitta consecutiva della Juve. Napoli vicino al titolo

VERONA-BOLOGNA 2-1

La 31ma giornata si apre con Verona-Bologna. Il Verona cerca i tre punti per cercare una posizione salvezza. Il Bologna proviene da una serie positiva di cinque incontri, E’ il Verona a portarsi in vantaggio con Verdi su rigore nei minuti di recupero del primo tempo che sblocca il risultato con un piazzato preciso alla destra del portiere.

Nella ripresa al 62mo, Verdi concede il bis con un bel colpo di testa e scegliendo il tempo giusto per forare la porta del Bologna per la seconda volta.

Ma allo scadere il Bologna accorcia le distanze con Dominguez che a coronamento di una bella azione corale dei felsinei, si incunea in area e supera Montipò con un delizioso pallonetto. Un minuto dopo Orsolini ha sui piedi un’occasione d’oro per pareggiare con tutta la porta spalancata davanti a se ma manda la sfera alta sulla traversa,

Finisce 2-1 per il Verona che aggancia momentaneamente lo Spezia in attesa dell’altra gara caldissima di domani sera Spezia-Sampdoria.

SALERNITANA-SASSUOLO 3-0

La Salernitana inizia in maniera decisa la gara e giocando assolutamente meglio del Sassuolo va in vantaggio al nono minuto con un colpo di testa in tuffo di Pirola che da due metri piega le mani a Consigli e porta in vantaggio i granata. Arriva poi anche il raddoppio della Salernitana al 20mo con Dia che al termine di una rete di passaggi da manuale del calcio, riceve palla davanti a Consigli che viene bucato per la seconda volta, non senza qualche responsabilità.

Al 65mo arriva il terzo gol ad opera di Coulibaly con un tiro rasoterra dal limite che si insacca alla destra di Consigli.

La Salernitana conquista così altri tre punti e raggiunge una posizione di classifica momentaneamente più tranquilla

LAZIO-TORINO 0-1

Clamoroso allo stadio Olimpico di Roma dove la Lazio perde in casa col Torino 0-1 in una partita da cui si si attendeva ben altro da parte dei padroni di casa. Al 43mo minuto del primo tempo sono gli ospiti a passare in vantaggio con un tiro violento di sinistro dal limite dell’area, anche abbastanza centrale di Ilic che piega le mani a Provedel che sicuramente avrebbe potuto fare molto di più per evitare il gol. Si va al riposo con i granata in vantaggio.

Nella ripresa la Lazio si lancia in attacco per raggiungere il pareggio ma senza successo fino al termine e così i biancocelesti perdono l’occasione per allungare sulla Juventus che se batterà il Napoli si porterebbe al secondo posto.

SAMPDORIA-SPEZIA 1-1

Nel più caldo degli scontri diretti per la retrocessione, a Marassi si sono affrontate nel derby ligure Sampdoria e Spezia che hanno pareggiato per 1-1. La Samp ormai quasi definitivamente condannata alla serie b affronta lo Spezia che deve assolutamente fare punti per salvarsi.

Al 23mo è la Samp ad andare in vantaggio con Amione che stacca di prepotenza in area su un calcio d’angolo battuto da Augello. Nella ripresa lo Spezia viene fuori e pareggia i conti con Verde ma nessuna delle due riesce a prevalere sull’altra fino al termine ottenendo un pareggio che alla fine dei conti non serve a nessuna delle due.

EMPOLI-INTER 0-3

L’Inter arriva al Castellani a far visita all’Empoli in formazione ampiamente rimaneggiata in vista del match di ritorno di coppa Italia contro la Juventus. Un primo tempo con pochissimi sussulti e che termina sul risultato di 0-0.

Nella ripresa però è l’Inter a cambiare pelle e ad andare in vantaggio al 48mo con Romelu Lukaku su assist di Brozovic.

L’attaccante belga non segnava su azione in campionato dalla gare di esordio a Lecce. Diagonale secco rasoterra del gigante nerazzurro scoccato dall’interno dell’area su assist di Brozovic. Inter in vantaggio I nerazzurri prendono il controllo del gioco e spingono per arrivare al raddoppio totalizzando una percentuale elevatissima per il possesso di palla. Poco dopo si registra una traversa di De Vrji. Al 76mo arriva il raddoppio dell’Inter e sempre con la firma di Lukaku. Il belga entra in area dal settore di sinistra e scocca una bordata di sinistro a incrociare sul secondo palo che si insacca alle spalle di Perisan.

All’88mo la formazione nerazzurra mette un punto esclamativo sulla partita e la chiude Lautaro Martinez su assist di Lukaku e mette a segno un gol fotocopia come quello del 2-0 infilando Perisan con un rasoterra sul secondo palo. L’Inter tiene il passo per non distanziarsi dalla zona champions in attesa dei risulti della Juve, Roma e Milan

MONZA-FIORENTINA 3-2

Dopo 8 minuti la Fiorentina va in vantaggio con Kouamè che raccoglie un cross da calcio d’angolo e senza essere marcato da Pessina, con un forte colpo di testa batte De Gregori.

Dopo quattro minuti raddoppia Saponara che raccoglier un assist sulla linea dell’area piccola e batte per la seconda volta De Gregori. AL 26mo, grazie a un autogol di Biraghi, il Monza riesce ad accorciare le distanze.

Allo scadere del primo tempo Mota però agguanta il pareggio per il Monza, Al 45mo Pessina aveva ribaltato il risultato facendo il terzo gol per il Monza ma il controllo viziato da un fallo di mano non inganna il Var che annulla la rete. Ma Pessina si rifà al 58mo su calcio di rigore e porta in vantaggio il Monza per 3-2. Rigore battuto perfettamente con Terracciano da un lato e il pallone dall’altro.

Il Monza con questa vittoria consolida la sua posizione a metà classifica al riparo da brutte sorprese.

UDINESE-CREMONESE 3-0

Dopo 2 minuti Udinese subito in vantaggio con un esterno sinistro da fuori area di Samarzitc che si infila alla sinistra di Carnesecchi che nulla può per impedire il gol. Un gol assolutamente fantastico.

L’Udinese raddoppia ancora con Perez al 27mo con un colpo di testa a raccogliere un cross proveniente da destra.

Al 34mo Success porta a 3 i gol dell’Udinese grazie a un contropiede agevolato dalla formazione lombarda che lascia a Success un’autostrada.

Dopo due vittorie consecutivi, la Cremonese si arrende davanti a un’Udinese cinica e concreta e ormai e profondo rosso in classifica per i lombardi

MILAN-LECCE 2-0

Alla doppietta di Lukaku, i cugini del Milan rispondono con una doppietta di Leao che va a segno due volte, con un gol per tempo. La prima rete arriva quasi allo scadere del primo tempo con un colpo di testa che raccoglie un cross di Messias e il portoghese raddoppia al minuto 74 con il classico gol alla Leao. Il portoghese corre sulla fascia sinistra, poi con un tiro a incrociare batte Falcone per il 2-0.

JUVENTUS-NAPOLI 0-1

Terza sconfitta consecutiva in campionato per la Juventus, la Cremonese ha un ruolino decisamente migliore. Anche se questa volta la Juve ha di che recriminare, soprattutto col Var che annulla un gol regolarmente convalidato dall’arbitro in campo. Ma tanto era tutto abbastanza prevedibile che dopo la guerra con Gravbina le cose potesse4ro arrivare a questo punto. Il Napoli vince 0-1 con un gol di Raspadori che passa tra le gambe di Szczesny.

Stasera chiuderà la giornata di campionato Atalanta-Roma