Re Carlo incassa un altro rifiuto per Natale, non solo Harry: chi non parteciperà al Natale con la Famiglia Reale

Un altro rifiuto al Natale di Re Carlo e della Royal Family: non solo Harry, chi non parteciperà al Natale con la Famiglia Reale

Il Natale si avvicina e, come ogni anno, le attenzioni si concentrano sulla Famiglia Reale britannica e sui suoi tradizionali festeggiamenti a Sandringham. Tuttavia, quest’anno il clima sembra essere tutt’altro che festoso per Re Carlo, che si troverà a celebrare le festività in una compagnia decisamente più ristretta del previsto.

Già da tempo è noto che il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno scelto di trascorrere il Natale lontano dalla Gran Bretagna, ma nelle ultime ore sono emerse ulteriori defezioni che ridurranno ancora di più il numero degli ospiti attorno al tavolo reale. Infatti, oltre alla già nota assenza di Andrea e Sarah Ferguson, anche le Principesse Beatrice ed Eugenia di York hanno deciso di non partecipare ai festeggiamenti natalizi con la famiglia reale.

Il Natale della Royal Family

La decisione delle nipoti del sovrano ha sorpreso molti osservatori reali. Tradizionalmente molto legate alla famiglia estesa e presenti agli eventi ufficiali, Beatrice ed Eugenia hanno optato quest’anno per trascorrere il 25 dicembre con i rispettivi suoceri. Una scelta che sembra riflettere un desiderio di normalità e forse anche la necessità di mantenere distanze da un contesto familiare reso complesso dalle recenti vicende legate al loro padre, il Principe Andrea.

Le tensioni all’interno della Famiglia Reale non sono certo una novità; tuttavia, l’ultimo periodo è stato particolarmente turbolento per Carlo III. Il suo fratello minore Andrea è stato infatti coinvolto in uno scandalo internazionale che ha gettato ombre sull’intera istituzione monarchica. Nonostante ciò, fino all’ultimo c’erano state speranze che le questioni private potessero essere messe da parte in occasione del Natale.

Tuttavia, oltre alle questioni legali e agli scandali mediatici che hanno coinvolto direttamente Andrea – tra cui l’accusa di essere implicato in un giro di spie cinesi – pare ci siano state tensioni dirette tra lui e Re Carlo riguardanti la gestione della residenza Royal Lodge. Queste frizioni hanno portato alla decisione dei Duchi di York di trascorrere le feste separatamente dal resto della famiglia. Per quanto riguarda William e Kate Middleton, la loro presenza a Sandringham rimane ancora incerta. La coppia potrebbe decidere all’ultimo momento se unirsi o meno ai festeggiamenti con Carlo III e Camilla o optare per una celebrazione più intima con i propri figli.

In questo contesto così frammentato appare evidente come la figura del sovrano emerga sempre più isolata nel panorama familiare. La scelta delle Principesse Beatrice ed Eugenia sembra simboleggiare non solo una volontà individuale ma forse anche segnare un cambiamento generazionale all’interno della Casa Windsor; una generazione che cerca equilibri diversi rispetto al passato. Questo Natale sarà quindi per Re Carlo un momento riflessivo sul significato stesso della famiglia reale nel XXI secolo: tra tradizione e necessità di adattamento ai nuovi tempi; tra dovere pubblico e vicende private; tra unità apparente ed effettive divisioni interne.