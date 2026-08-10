Terremoto oggi in Colombia, violenta scossa di magnitudo 7.4: avvertita fino in Ecuador, crolli ed evacuazioni

(Adnkronos) – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.4 è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi (ora italiana) in Colombia, alle 7:34 ora locale. Secondo quanto reso noto dal Servizio Geologico Colombiano (SGC) l’epicentro è stato registrato a San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó, a circa 280 chilometri a ovest di Bogotá, nella parte occidentale del Paese sudamericano, a una profondità di circa 100 chilometri.

“C’è stato un grave evento sismico nel dipartimento di Chocó. Siamo preoccupati per le scosse di assestamento. Sebbene l’epicentro sia stato a San José del Palmar, si registrano feriti e gravi danni agli edifici anche nel capoluogo, Quibdó. Stiamo già valutando i danni per poter redigere il primo rapporto ufficiale”, ha detto la governatrice Nubia Carolina Có﻿﻿rdoba in un messaggio diffuso tramite i social media.

Il sisma è stato talmente violente da essere stato avvertito anche in altri Paesi dell’America Latina, da Panama fino a Quito, in Ecuador. Come riporta il quotidiano locale El Tiempo, evacuazioni sarebbero in corso a Bogotá, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Manizales, e Medellín. “Al momento non si segnalano feriti né danni strutturali, solo alcune crepe negli edifici”, ha dichiarato il sindaco di Bogotà Carlos Galán su X

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